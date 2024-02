Pepê: «Brincamos muito com o Galeno e dizemos-lhe que se transforma nestes jogos»

Pepê deixou elogios a Galeno no final do FC Porto-Arsenal (1-0), referindo que o grupo costuma brincar com o extremo por se transcender nos encontros mais difíceis.





"Foi um golo muito importante para as nossas aspirações. Sabíamos que seria um jogo muito difícil, pela qualidade técnica e capacidade física do Arsenal. Para sair por cima tínhamos de correr o dobro e felizmente foi o que aconteceu e tudo terminou com o golaço do Galeno. O Arsenal procura muito o jogo em apoio. Tinhamos de saber esperar para procurar o ataque e foi o que fizemos. Brincamos muito com o Galeno e dizemos-lhe que se transforma nestes jogos, mas é um companheiro cinco estrelas e de bom coração. Estamos todos muito felizes pelo seu sucesso", afirmou o internacional brasileiro, à DAZN, complementando:

"Em Londres vai ser ainda mais difícil. Eles vão pressionar mais, pelo que temos de entrar ainda mais focados do que aqui para conseguirmos o apuramento."