Pepe e a AG do FC Porto: «Não sou dirigente. Cabe às pessoas mais capacitadas para falar»

À saída do Pavilhão do Rio do Centro de Congressos de Lisboa, local onde esta segunda-feira decorreu a gala Quinas de Ouro 2023, Pepe comentou a distinção recebida em palco, falou sobre o percurso da Seleção Nacional rumo ao Europeu do próximo ano e ainda comentou a polémica em torno da Assembleia Geral do FC Porto, que deveria ter acontecido na passada segunda-feira, dia 13, no Dragão Arena."Prémio tem significado. Chegar nesta altura do campeonato, poder marcar golo na Champions e ser o mais velho de campo a jogar, é fruto do trabalho de hoje e do início, da formação. Quando dava os primeiros passos e ia em busca do sonho", disse o experiente defesa-central, em declarações aos jornalistas presentes na zona mista."Mister disse que não precisávamos de calculadora. Todos estamos orgulhosos, foi uma fase de apuramento impressionante. Contente por ter dado o meu contributo quando pude, mas feliz por todos os meus companheiros.""São todos. Não podemos rotular assim. A verdade é que temos muita qualidade, Portugal tem muitos bons jogadores, FPF dá todas as condições e isso é importante. Nós tentamos retribuir sempre. Representamos um país, uma nação, e um povo português, que é resiliente e sinto-me orgulhoso por ser português.""Não vou entrar por esse caminho. Não tenho de desvalorizar o míster Fernando Santos nem valorizar o Roberto Martínez. Santos deu o seu melhor, conseguiu dois títulos e elevar bastante o nosso nível. Foi extremamente importante para o futebol português chegar onde chegou. Dar os parabéns a todos, porque todos chegaram aqui e lançaram a sua semente para hoje sermos o que somos no futebol.""Não sou dirigente, ainda sou jogador (risos). Cabe às pessoas mais capacitadas para falar. Simplesmente trato de jogar, defender o meu clube e dar sempre o meu melhor e alegria aos adeptos."Como dissemos contra o Estoril, ainda está no começo, falta muito. Obviamente temos de melhorar, como o míster fala. Estamos nesse processo e vamos melhorar para poder conquistar os objetivos no fim da época.""Dentro de campo não sinto isso. Sinto que nos apoiam, que estão com a equipa e peço que continuem a fazê-lo, como tinha dito depois do Estoril. Isso é bastante importante para o nosso sucesso", terminou.