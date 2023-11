Pepê e a chamada à seleção do Brasil: «É um sonho que se realiza»

A chamada à seleção brasileira foi tema de conversa com Pepê após o FC Porto-Antuérpia (2-0). À Eleven Sports, o extremo admitiu que se trata de um "sonho".

"Sonho que se realiza ir à seleção. Muito feliz e só tenho a agradecer por tudo. Vitória difícil. Antuérpia é qualificado. Temos de entrar sempre no máximo porque qualquer erro pode custar caro. É muito gratificante ver o Evanilson a marcar. Toda a gente sabe as dificuldades que ele passou a nível físico e nós sabemos a diferença que ele faz. Estamos num grupo muito complicado. Grandes equipas e muita qualidade. Qualquer erro pode custar caro. Objetivo é a qualificação e temos de continuar muito focados", analisou o jogador canarinho.

Já João Mário apontou ao primeiro lugar do grupo, numa altura em que faltam duas jornadas e os dragões estão lado a lado com o Barcelona no topo: "Sabíamos que ia ser um jogo difícil. Foi uma equipa que criou muitas dificuldades no anterior e tivemos de nos preparar muito bem para este. Foi isso que fizemos. Sobre as contas pensamos apenas em nós. Temos feito o nosso percurso. Mais um triunfo e vamos continuar assim. Entrar sempre para vencer e se pudermos ficar em primeiro do grupo é que vamos fazer. O técnico pediu-nos para fazer o nosso jogo, criar várias ocasiões de finalização e conseguimos fechar com o golo da tranquilidade."