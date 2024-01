Pepe e a contestação dos adeptos do FC Porto no final: «Têm todo o direito»

Pepe disse que os adeptos do FC Porto "têm todo o direito" de contestar a equipa, como sucedeu após o empate com o Boavista, no Bessa (1-1). O capitão portista disse que o conjunto azul e branco "fez tudo" para triunfar mas que uma "falta de concentração" no golo axadrezado, assim como a capacidade defensiva contrária, acabaram por ditar o deslize.

"É uma pena. Fizemos de tudo para ganhar este jogo. Ele fizeram o empate numa falta de concentração da equipa. Temos de estar mais bem preparados para não sofrer esse tipo de golos. A equipa reagiu e tentou ao máximo. Eles fecharam-se atrás e nós procurámos dar muita largura ao jogo, tentar encontrar o espaço interior para depois explorar as costas da linha defensiva. Algumas vezes conseguimos isso, mas não fomos tão eficazes para sair com a vitória. Sabíamos que ia ser um jogo difícil e assim foi", começou por dizer o defesa à Sport TV.

Golo sofrido de bola parada

"Temos de dar mérito ao Boavista. Trabalham e tentam desmontar aquilo que nós trabalhamos. O mais importante é que a equipa reagiu bem na 2.ª parte, teve controlo de jogo absoluto, procurámos ter largura e profundidade, mas eles fecharam-se bem. Jogou-se muito pouco. Somos uma equipa intensa, que quer sempre estar a jogar, e o Boavista tem jogadores de qualidade, mas a sensação que fica é que a partir do minuto 70 se jogou muito pouco futebol. Temos de continuar a trabalhar. É tempo de nos unirmos e encarar esta época que vai ser bastante difícil."

Assobios após o jogo

"Têm todo o direito. Agradecemos o apoio. Queríamos dar a vitória, mas não conseguimos. Temos de continuar o nosso trabalho, focados naqueles que são os nossos objetivos, porque ainda nada está perdido."