Pepê é o Futebolista do Ano dos Dragões de Ouro 2023

Pepê foi eleito Futebolista do Ano na gala dos Dragões de Ouro 2023. O lateral e extremo brasileiro, que na última época marcou 5 golos e deu 10 assistências em 55 jogos, está entre os convocados do FC Porto para a partida de amanhã com o Benfica no Estádio da Luz, referente à 7ª jornada da Liga Betclic."É uma honra estar a receber a um prémio tão importante como este. Agradecer ao presidente, ao míster Sérgio e todo o staff pela confiança, aos meus companheiros, por me ajudarem a evoluir, assim como à minha família. Por acreditarem em mim, no meu trabalho e por sonharem este sonho comigo", disse o jogador de 26 anos numa mensagem de vídeo.