Pepe e o recorde batido na Champions: «É muito difícil chegar aqui»

À semelhança de Eustáquio, também Pepe esteve entregue ao departamento médico nas vésperas da deslocação do FC Porto a Antuérpia, mas conseguiu recuperar a tempo e dar o contributo à equipa. O internacional português foi titular no centro da defesa portista, ao lado de David Carmo, e capitaneou os dragões em mais uma noite de glória europeia. Ainda assim, Pepe reconheceu que a equipa teve que acertar agulhas ao intervalo para sair da Bélgica com um sorriso no rosto."O que foi preciso mudar na 2.ª parte? Foi preciso ter mais personalidade, sermos aquilo que nós somos, ser fiéis ao que demonstramos durante todos estes anos com este treinador. Faltou mais pressão alta na 1ª parte, deixámo-los ligar o jogo facilmente, sofremos um pouco, fomos uma equipa sem a nossa identidade. Na 2.ª parte, o treinador foi bastante simples, disse que tínhamos de fazer o nosso jogo, e fazer o que normalmente fazemos. Ser uma equipa pressionante e que não deixa respirar o adversário. Foi assim na 2ª parte, entrámos forte, tivemos a felicidade de marcar logo nos primeiros minutos e a equipa foi crescendo", disse o defesa de 40 anos, falando depois do regresso à competição depois de recuperar de lesão. "Senti-me bem, muito forte para ajudar a minha equipa e os companheiros, mas o mais importante foi o trabalho coletivo, principalmente na 2.ª parte. Quem entrou acrescentou bastante ao jogo e isso foi fundamental para fazer uma exibição muito bem conseguida. Temos de continuar o nosso trabalho, um trabalho sólido e consistente, representando o nosso clube e Portugal. Vamos continuar a dar o nosso melhor para conseguir a qualificação."Quanto ao facto de ser o jogador de campo mais velho (40 anos, 7 meses e 29 dias) a disputar um jogo na Champions, Pepe encara esse mesmo recorde com "um misto de emoção". "É muito difícil chegar aqui, ter um recorde destes na Liga dos Campeões, são muito anos a trabalhar para poder ganhar títulos, para poder fazer o que mais gosto, para defender os clubes por onde passei da melhor maneira, honrando sempre a identidade do clube. Sinto-me feliz por bater esse recorde, mas também por poder jogar num grande palco, de poder ajudar os mais jovens a crescer e ter esse sonho de um dia ganhar a Liga dos Campeões", afirmou.