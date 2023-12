Pepe fez treino condicionado no regresso do FC Porto ao Olival

Na sequência da folga com que Sérgio Conceição premiou o grupo de trabalho do FC Porto pelo triunfo sobre o Shakhtar Donetsk e consequente apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, os dragões voltaram aos trabalhos esta sexta-feira, iniciando a preparação do clássico com o Sporting, em Alvalade, marcado para segunda-feira.No boletim clínico divulgado no final da sessão, nota para o capitão Pepe, que desenvolveu trabalho condicionado, ele que saiu tocado no pé direito do jogo com os ucraniano, como consequência de um choque com Fábio Cardoso.De resto, os nomes de João Mário e Wendell saíram da lista de pacientes do departamento médico, onde se mantêm os de Marcano e Veron, ambos em tratamento às respetivas lesões. João Mendes, lateral da equipa B, continua a trabalhar sob as ordens de Sérgio Conceição.O FC Porto volta a treinar este sábado, a partir das 10h30, no Olival.