Pepê: «Foi complicado o começo, mas o míster conversou e ajustou algumas coisas»

Em análise ao triunfo do FC Porto sobre o Chaves , Pepê reconheceu as dificuldades que os dragões sentiram para quebrar a linha defensiva contrária, mas deixou claro que o mais importante era triunfar."Sabíamos que vinham com o intuito de defender muito, foi complicado o começo, mas o míster conversou e ajustou algumas coisas no intervalo. Conseguimos o golo e um resultado muito importante", disse o brasileiro, ao Porto Canal.Senti-me mais solto. Tenho muito a melhorar ainda, mas senti-me melhor e que pude contribuir mais para a equipa. Conseguimos um belo jogo e o mais importante.Que possamos acabar a época com o título. Agradeço a todos os adeptos pelo apoio, foi um ano difícil, mas com o apoio deles conseguimos dar o nosso melhor.