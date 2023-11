Pepe: «Há que continuar a trabalhar, porque isto ainda não acabou»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Titular no centro da defesa do FC Porto, Pepe lamentou o desaire portista diante do Estoril, numa partida na qual assume que os dragões ficaram a dever a si mesmos a obtenção de um resultado positivo.

"Difícil. Era um momento importante para equipa, queríamos dar continuidade às boas exibições que temos vindo a realizar. Infelizmente, falhámos muitas ocasiões na 1ª parte. Ao intervalo, fomos avisados para ter atenção nas saídas de bola para não provocar lances de falta. Não podemos cometer esses erros. Fomos muito penalizados neste jogo, o Estoril fez pela vida e marcou de bola parada. Tentámos até ao último minuto, não conseguimos e há que continuar a trabalhar, porque isto ainda não acabou. Terça-feira há outro jogo importante", começou por dizer, à SportTV.





Pepe assumiu que os dragões pagaram pela falta de eficácia. "Na 1ª parte jogámos bem, mas sem concretizar ocasiões não adianta nada. Muito triste perder um jogo em que podíamos sair com um resultado bastante favorável após a 1ª parte, mas o futebol tem destas coisas. Há que continuar a trabalhar. Pedimos desculpas aos adeptos que hoje compareceram aqui. Ainda não acabou e vamos trabalhar em cima dos erros para que não se voltem a repetir".A fechar, o capitão portista deu a receita para superar este desaire. "Temos de ouvir o treinador no que fizemos de bom e também no que não fomos a equipa habitual. É um momento delicado, mas a equipa já mostrou ter capacidade para dar a volta."