Pepe: «Há que ter respeito pelo clube e não utilizar a marca FC Porto para atingir algumas pessoas»

Pepe considera que o FC Porto fez de tudo frente ao Rio Ave, apesar do nulo caseiro (0-0). À Sport TV, o capitão portista disse que os dragões "estão no bom caminho" e deixou alguns reparos ao trabalho do árbitro por não ter dado mais tempo de compensação após a expulsão de Boateng aos 90'+2.

"A equipa fez de tudo. Na primeira parte fomos muito intensos e após o intervalo também. Infelizmente a bola não entrou, mas estamos no bom caminho e a fazer boas exibições. Rio Ave não fez nada para sair com um resultado positivo. Apenas um remate e o árbitro também permitiu a postura deles. Tenho de dar os parabéns à equipa e aos adeptos que apoiaram a equipa até ao final. Agora é descansar. Jogamos para ser campeões e vencer jogos. Infelizmente o árbitro disse que ia dar mais um minuto após expulsão, mas não deu. Agora há que pedir explicações a ele. Entendeu que não devia dar e agora é preciso continuar a fazer o nosso trabalho", começou por dizer o internacional português.





Depois, várias críticas, sem um destinatário claro. "Já o disse e volto a dizer. Será um ano muito difícil para nós por tudo o que está a acontecer. Temos de continuar a honrar a camisola. O FC Porto deu muito à região e ao país. Há que ter respeito pelo clube e não utilizar a marca do FC Porto para atingir algumas pessoas. É preciso respeito. Nós damos o nosso melhor para dignificar o clube e representar o país na Europa", lembrou Pepe.

"Há muita gente que fala mal e critica o FC Porto na hora em que dá para ver que estamos bem. Fala-se muito pouco do nosso bom futebol, só de coisas negativas. Isso não leva a nada. Ninguém fala das coisas boas do futebol", acrescentou.

"Somos humildes e intensos. Há duas semanas recebemos uma palestra dos árbitros sobre as paragens do jogo. Não digo que o Rio Ave fez anti-jogo, porque eles tiveram jogo a meio da semana e é normal que fizessem o que fizeram. Já estive do outro lado e percebo bem. Os árbitros é que têm de estar atentos a isso. Não vamos atirar a toalha com um empate ou um resultado menos positivo. Vamos continuar a trabalhar forte em busca dos nossos objetivos", finalizou o experiente defesa.