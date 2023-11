Pepe indica a receita para a longevidade: «Muito trabalho e sacrifício»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pepe (@official_pepe)

Com 40 anos e 254 dias, Pepe tornou-se no jogador mais velho de sempre a marcar na Champions, já depois de se ter tornado no jogador de campo mais velho a jogar na competição mais importante de clubes na Europa. Um facto histórico que o capitão do FC Porto assinalou logo após o jogo frente ao Antuérpia, em declarações aos canais televisivos, e que deu mais ênfase durante o dia de hoje, com uma mensagem no Instagram."Quem chega a esta idade a jogar a este nível num clube como o FC Porto é por causa de muito trabalho e sacrifício. Sei que falta pouco para eu terminar, mas o pouco que falta vou dar o meu melhor para honrar este desporto", referiu o experiente central do FC Porto e da Seleção Nacional.Pepe não marcava na Champions desde 6 de novembro de 2012, ou seja, há 11 anos, na altura num empate (2-2) do Real Madrid diante do Borussia Dortmund.