Pepe: «Merecíamos muito mais do que a derrota, mas a este nível os erros pagam-se caro»

Pepe lamentou a entrada em falso do FC Porto jogo desta quinta-feira com o Barcelona, que os blaugrana venceram por 2-1.





"Não entramos tão bem como gostaríamos, mas fomos ganhando confiança durante o jogo. Conseguimos marcar o primeiro golo, depois sabíamos que eles tinham muita largura com o Cancelo e o Raphinha, e conseguiram empatar logo na jogada a seguir. Reagimos bem, tivemos outra ocasião com o Varela e a equipa foi muito inteligente na gestão do jogo. Na 2.ª parte, eles ficaram por cima do jogo, reagimos, fomos em busca do empate, tivemos ocasiões para marcar e até para acabar por cima. Nos últimos minutos tivemos de arriscar e eles tiveram as suas ocasiões nas transições, onde são muito fortes. É uma pena, porque merecíamos muito mais do que a derrota, mas infelizmente a este nível os erros pagam-se caro e agora temos um jogo em casa extremamente importante para a nossa qualificação", começou por dizer o capitão do FC Porto, em declarações à DAZN/ELEVEN.E prosseguiu: "Viemos cá para ganhar o jogo. Não entrámos bem, mas melhoramos com o decorrer do jogo. tivemos muita bola e fizemos o que estava trabalhado, explorando a profundidade, sobretudo com o Pepê, conseguimos algumas ocasiões para fazer a transição, mas não concretizamos. Há que levantar a cabeça, pensar agora no próximo jogo do campeonato e quando chegar o próximo encontro da Liga dos Campeões, prepará-lo bem, porque a equipa precisa de passar esta fase e vamos dar essa alegria aos adeptos."