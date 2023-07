Pepe ambicioso no regresso ao trabalho: «Queremos ganhar todas as competições»

Pepe voltou esta segunda-feira ao Olival, onde deu o pontapé de saída na preparação para 2023/24, a sua 24.ª época como profissional. Em declarações aos meios do clube, o central, de 40 anos, mostrou-se ambicioso para continuar a somar conquistas."A motivação é sempre a mesma: querer ganhar, dar o nosso melhor em prol do clube e conquistar o máximo de títulos possível. É com esse intuito que começamos sempre e este ano de certeza que vamos entrar fortes para darmos alegrias aos nossos adeptos", atirou Pepe."Esse espírito que temos de cultivar aqui dentro, de querer ganhar e dar o melhor para elevar o nome do clube o mais alto possível em todas as competições. Respeitamos sempre os adversários, mas temos o espírito ganhador que carateriza o FC Porto. Esperamos dar muitas alegrias aos nossos adeptos.""O pensamento é muito esse, até porque queremos ganhar todas as competições e trabalhamos para isso. Sabemos que é sempre difícil, mas este ano podemos voltar a competir ao mais alto nível, a honrar as nossas cores e dar alegrias aos adeptos que muito merecem.""Estes últimos anos têm sido espetaculares. Começo a treinar no Olival sempre como se fosse a primeira vez que aqui entrou. Terminamos com um estágio de dez dias no Algarve e temos jogos para preparar uma época que será bastante desgastante. Aos adeptos peço-lhes que continuem a apoiar-nos como têm feito porque vamos estar cá a trabalhar e a dar o melhor para vos dar alegrias.""Os nossos adeptos nunca falham. Contamos sempre com eles e com o apoio que nos dão ao longo dos anos. Estamos cá para dar o máximo e dar-lhes alegrias."