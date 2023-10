Pepê: «Não podemos cometer os erros que cometemos na primeira parte»

O FC Porto conseguiu sair de casa do Antuérpia com uma goleada (4-1) depois de ter estado em desvantagem ao intervalo. No final do encontro, Pepê reconheceu que o intervalo fez bem à equipa, embora tenha reconhecido que não podem ser cometidos certos erros."O mister ajustou a corrigir algumas coisas em que estávamos a ter dificuldades. Logo após o intervalo marcámos e fomos a equipa que costumamos ser. Realizámos um bom jogo e conquistámos uma bela vitória. Pouco dificuldades em certas situações. No balneário ajustamos o que era preciso fazer para marcar os golos e garantir o triunfo. Vitória muito importante, mas ainda nada definido. Adversários complicados, temos de estar sempre ligados e saber que não podemos cometer os erros que cometemos no primeiro tempo frente ao Antuérpia", disse o canarinho, à DAZN.