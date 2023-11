Boas notícias para Sérgio Conceição na véspera do jogo com o Barcelona

Boas notícias para Sérgio Conceição: Pepe e Zaidu estão esta segunda-feira no relvado do Olival a treinar com o restante plantel na véspera do jogo com o Barcelona para a Liga dos Campeões.O central sofreu uma lesão muscular na coxa direita, frente ao Vitória, em Guimarães, há 15 dias, e vinha a dar já bons sinais de recuperação. Também o lateral-esquerdo, que sofreu uma entorse no pé esquerdo no mesmo encontro, se juntou hoje ao grupo de trabalho.A conferência de imprensa de Sérgio Conceição decorrerá no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, às 18h15 de Portugal continental.