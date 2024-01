Pepe recorda o dia do regresso ao FC Porto: «Feliz por esta decisão»

Fez esta segunda-feira cinco anos que Pepe deu início à segunda passagem pelo FC Porto. O central assinou com os dragões depois de ter rescindindo com os turcos do Besiktas, um contrato entretanto renovado e que termina no final da presente temporada. Apesar de se ter engando no número, internacional português recorreu à sua conta de Instagram para assinalar a data de regresso ao Dragão."4 anos depois [n.d.r.: são cinco]. Feliz por esta decisão! Continuo a minha história num clube que tanto dá ao futebol nacional e internacional... Seguimos juntos", escreveu Pepe, numa 'story' do Instagram, onde aproveitou por partilhar a publicação original do FC Porto a anunciar o seu regresso.