Pepe suspenso por dois jogos

Pepe foi suspenso por duas partidas pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência da expulsão no clássico com o Sporting. De acordo com o mapa de castigos, o veterano defesa central, de 41 anos, é ainda multado em 1020 euros.Devido a esta suspensão, Pepe apenas voltará aos relvados em 2024, já que ficará impossibilitado de defrontar o Leixões (sábado, para a Taça de Portugal) e Chaves (dia 29, para a Liga Betclic).