Pepê: «Temos melhorado nas últimas semanas»

Pepê foi outro dos elementos do FC Porto em foco na vitória (1-3) em Faro, diante do Farense. O internacional brasileiro disse que a equipa estava avisada para a qualidade dos algarvios e falou da sua nova posição em campo, atrás do ponta de lança."Sabíamos que ia ser difícil, o Farense tem muita qualidade e fazem sempre bons jogos em casa. O míster avisou-nos para entrarmos ligados e fortes, pois só assim poderíamos conseguir um bom resultado. Nova posição em campo? "O mais importante é estar a jogar sempre. Fico muito contente com a confiança que o míster me dá. Seja na ala, seja como 10, tento fazer o meu trabalho e ajudar a equipa com golos ou assistências", começou por dizer o médio à Sport TV.Questionado sobre se o compatriota Evanilson merece uma chamada à seleção brasileiro, Pepê nem pestanejou: "Sem dúvida, ele trabalha muito. Teve muitas lesões na época passada, mas esta época tem feito grandes jogos, tem-nos ajudado a ganhar vários jogos com golos importantes. Merece a seleção e espero que isso aconteça em breve.""Se é o melhor momento da época? Sabíamos que não vínhamos a fazer grandes jogos, a pecar um pouco no último terço. Temos melhorado nas últimas semanas, a conseguir fazer mais golos e temos sofrido menos também. Estamos no bom caminho e vamos trabalhar para manter esta fase", finalizou.