Pepê: «Trabalhámos bastante e colocámos em prática aquilo que o treinador pediu»

Titular diante do Shakhtar Donetsk , numa partida na qual o FC Porto venceu por 5-3, Pepê analisou o encontro em declarações ao Porto Canal, deixando uma nota especial à forma como a equipa se apresentou."Foi um grande jogo. Sabíamos que ia ser um jogo complicado, trabalhámos bastante e colocámos em prática aquilo que o treinador pediu, fazendo um belo jogo, os golos que precisávamos e conseguindo a qualificação.Fico feliz em contribuir com mais uma assistência. Sei que tenho e posso melhorar ainda muito, mas estou satisfeito com a partida que fiz e de toda a equipa.Sabíamos que ia ser um jogo complicado, onde eles também podiam conseguir a qualificação, portanto sabíamos que não podíamos facilitar e que tínhamos de procurar marcar golos. Felizmente fizemos cinco golos, apesar de termos sofrido três, mas é um jogo de Liga dos Campeões, duas equipas muito qualificados e não há margem para facilitar.Foi uma boa fase de grupo. Fizemos grandes jogos, até frente ao Barcelona, em que perdemos, mas podíamos ter obtido um resultado melhor. Evoluímos a cada jogo e isso é o mais importante para melhorar ainda mais nos oitavos de final".