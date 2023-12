Pepe dá o seu nome e apoia em 18 mil euros uma bolsa de investigação na saúde

Pepe vai dar nome e apoiar em 18.000 euros uma bolsa de investigação que tem como objetivo estimular o talento científico no sector da saúde. Um desafio que o capitão do FC Porto decidiu abraçar e que demonstra bem a sua intervenção também a nível social."Foi em conversa com o Dr. Fernando Schmitt. Ele apresentou-me a ideia do RISE (laboratório associado), fiquei logo apaixonado e disponibilizei-me a 100 por cento para poder ajudar", começou por revelar o jogador em declarações ao Porto Canal.O central, de 40 anos, orgulha-se por esta iniciativa e espera que outras pessoas e entidades possam seguir o seu exemplo numa área tão importante como é a saúde."É um grãozinho de areia, uma oportunidade para incentivar outros atletas que possam seguir o meu exemplo e outras pessoas com capacidade financeira para dar o seu contributo numa área tão importante como a da saúde. Acho que este trabalho conjunto é super importante para poder dar o contributo a vários laboratórios, de forma a poder ajudar uma área tão importante e de poder trazer os melhores para cá, para Portugal", prosseguiu o capitão.A Bolsa Pepe terá a duração de 12 meses e pretende criar "linhas de investigação vinculadas com as ciências cardiovasculares, oncologia, doenças inflamatórias e degenerativas, políticas de saúde, tecnologia e transformação digital, assim como saúde comunitária e desafio sociais".O trabalho será desenvolvido nas instalações do Centro de Investigação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto pela equipa de investigadores do RISE, o primeiro grande laboratório associado dedicado à investigação clínica e de translação em Portugal.