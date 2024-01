Pepê viveu "altos e baixos"

Pepê não poupou nas palavras na hora de fazer o balanço do ano que terminou, admitindo "muitos altos e baixos" ao longo dos 12 meses de 2023. Mas, de forma geral, o foco do brasileiro foi colocado no que de positivo lhe aconteceu. "Um ano cheio de realizações pessoais e profissionais, onde descobri que vou me tornar pai, onde realizei um sonho de criança em vestir a camisa da Seleção Brasileira e um ano onde lutámos e vencemos juntos", analisou, mostrando-se grato por defender uma camisola "tão vencedora".