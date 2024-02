Perfil do próximo treinador do Barcelona causa diferendo entre Laporta e Deco... com Sérgio Conceição ao barulho

Joan Laporta e Deco, presidente e diretor desportivo do Barcelona, respetivamente, têm visões distintas sobre aquele que deve ser o perfil do próximo técnico dos culés, a partir de 2024/25. E se o líder do clube prefere um nome como o do alemão Hansi Flick, o antigo médio dos dragões aponta ao atual técnico azul e branco.A informação está a ser veiculada pelo jornal espanhol 'As', segundo o qual Laporta e Deco "apostam em técnicos de perfis muito distintos em todos os sentidos". O presidente prefere um treinador "veterano", com "muita experiência e caráter comprovado", que seja capaz de "aglutinar a ilusão" dos culés, ao passo que Deco prefere um treinador de perfil mediático "mais baixo", que saiba "adaptar-se às exigências do guião" e "queira dar um passo em frente na sua carreira".A preferência de Joan Laporta passará, segundo a mesma publicação, pela escola alemã de técnicos, com nomes como os de Tuchel e Naggelsmann igualmente considerados, ainda que os seus maiores sonhos passem por Jürgen Klopp ou Pep Guardiola, este último um nome "totalmente descartado". Por fim, começam a perder força opções como Arteta, Míchel e Imanol Alguacil, além de Rafa Márquez e Thiago Motta, sendo certo, segundo o 'As', que, "conhecendo-se a gestão do clube, parece que Hansi Flick" tem tudo a ganhar.