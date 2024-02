«Personalidade vulcânica»: Conceição perde terreno na lista de candidatos a treinador do Barcelona

A saída de Xavi no final da época vai abrir uma muito apetecida vaga no banco do Barcelona e o 'Mundo Deportivo' elaborou um 'sobe e desce' de treinadores já apontados ao cargo dos blaugrana, com Sérgio Conceição a perder notoriedade entre os candidatos.O jornal catalão escreve que o português, que termina contrato em junho, "é bem conhecido do Barça, com uma trajetória sólida no FC Porto, uma equipa dura e intensa".No entanto, há um porém. "Não está entre os mais bem colocados [a suceder Xavi] porque sabe-se que é um treinador pouco flexível nas suas abordagens e com uma personalidade vulcânica, principalmente diante dos meios de comunicação social."A descer nesta lista, como Conceição, estão Imanol Alguacil (Real Sociedad) e Michel (Girona). Mantêm-se Unai Emery (Aston Villa), Hansi Flick (sem clube), ao passo de Jurge Klopp (Liverpool) é catalogado como um "caso especial".A subir estão Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Roberto de Zerbi (Brighton), Luis Enrique (PSG) e Mikel Arteta (Arsenal).