Pierre Dwomoh entra no radar do FC Porto

Pierre Dwomoh, médio de 19 anos com passaporte belga e ganês, teve uma passagem despercebida por Portugal, na equipa B do Sp. Braga, na primeira metade da época 2022/23, e agora foi colocado no radar do FC Porto. Segundo informações oriundas de Itália e com repercussão na Bélgica, o jovem médio, que atualmente joga no RWD Molenbeek por empréstimo do Antuérpia, tem sido alvo de observações do Inter Milão, mas também é acompanhado com atenção por FC Porto, Leicester e Lazio.

De acordo com as mesmas fontes, uma movimentação imediata, no mercado de janeiro, seria possível de concretizar por 5 milhões de euros, mas segundo nos foi possível apurar essa nunca seria a intenção do FC Porto, até porque o jogador conclui o seu contrato com o Antuérpia no final da presente época e o RWD Molenbeek reservou a opção de o manter por mais uma época.

Visto como um jogador com bastante técnica e cogitado como Pogba da Bélgica, estreou-se aos 16 anos na equipa principal do Genk. Já tem alguma experiência no principal escalão belga, campeonato que Sérgio Conceição conhece bem, mas também já experimentou as competições da UEFA, pelos palcos da Youth League e da Liga Europa. No Sp. Braga B fez três jogos na Liga 3 e forçou a saída a meio da época por falta de minutos. Os arsenalistas cederam e acabaram por não acionar a opção de compra, junto do Antuérpia, por um 1 M€.