Pinto da Costa: a reunião com CA, a sintonia com Conceição e a desigualdade em relação ao Sporting

Foi um encontro positivo aquele que Pinto da Costa teve com o Conselho de Arbitragem, iniciativa tomada pelo FC Porto no seguimento das queixas sobre arbitragem que entende ter no seguimento das últimas jornadas da Liga Betclic."Já fiz a reunião. Foi uma conversa positiva, na medida em que apresentamos as nossas ideias, as nossas queixas e tivemos uma boa recetividade por parte do Conselho de Arbitragem. As pessoas do CA estão extremamente interessadas que a arbitragem melhor, reconhecem que não está bem e são de uma seriedade intocável", referiu, à margem da apresentação das contas 2022/23 do FC Porto.Noutro tema, quando questionado sobre a sua ligação a Sérgio Conceição, o líder portista vincou que a mesma é natural. "O Sérgio Conceição pensa pela cabeça dele, não é pela minha. O que pensamos por vezes coincide, mas não é porque combinemos, é porque temos a mesma visão. Estamos no futebol há muito tempo e ambos sabemos que casos como este são casos flagrantes, como aquele que referi, mas sobre os quais ninguém diz nada", disse, no seguimento de uma pergunta sobre o clima geral do futebol português na qual aproveitou para deixar uma farpa ao rival Sporting e ao Conselho de Disciplina: "Se alguns programas pararem de emitir nesta paragem, se calhar melhora... O clima do futebol protuguês sempre o conheci assim, com lutas, com questões, com desigualdades no tratamento dos clubes tendo em conta de onde são. Dou-lhe um exemplo atual. O Sporting, na final da Taça da Liga da época anterior, teve um grupo de dez indivíduos a mandar foguetes e tochas e foi castigado com uma multa. Houve feridos, houve intencionalidade... Nós, porque um indivíduo mandou um foguete ou lá o que foi em Moreira de Cónegos, levámos um jogo de interdição do Dragão. Isto é que me preocupa, a injustiça e a desigualdade de tratamento que é dada ao clube dependendo de onde são."