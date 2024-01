Pinto da Costa acompanhou equipa de voleibol feminino em Matosinhos

Dez da noite. O homem do leme do nosso FC Porto está enfiado num pavilhão que não o nosso a ver voleibol feminino. Entre a multidão azul e branca, cumprimenta cada uma das nossas jogadoras com o mesmo entusiasmo de há 40 anos atrás. É notória a paixão e a genuinidade destes atos.… pic.twitter.com/gW5wkgbUkp — Portal dos Dragões (@PortalDragoes) January 19, 2024

Pinto da Costa marcou presença na noite desta sexta-feira, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, para acompanhar a equipa de voleibol feminino nos oitavos de final da Taça de Portugal, contra o Leixões.No final do encontro, que os dragões venceram 3-1, o líder azul e branco, no seio dos adeptos portistas, felicitou e cumprimentou individualmente as jogadores do clube, num momento partilhado online pela página Portal dos Dragões.