Pinto da Costa anuncia recandidatura à presidência do FC Porto a 4 de fevereiro

Pinto da Costa vai mesmo recandidatar-se pela 16.ª vez à presidência do FC Porto. O evento que oficializará a entrada na corrida eleitoral está marcado para o próximo dia 4 de fevereiro, pelas 17 horas, no Coliseu do Porto.Sob o lema "Todos Pelo Porto", a cerimónia foi anunciada através do site 'todospeloporto.pt', onde se podia ler: "Chegou o momento de lançar o FC Porto para uma nova era, mantendo o inabalável espírito de vitória que nos caracteriza".E prossegue assim: "Convidamos calorosamente todos os sócios e adeptos a testemunhar o lançamento do projeto 'Todos Pelo Porto', marcado para domingo, 4 de fevereiro, pelas 17h00, no Coliseu do Porto.""O 'Todos Pelo Porto' é um projeto de renovação, que irá redefinir o patamar competitivo do clube, contando com uma equipa de gestão contemporânea, comprometida em assegurar a sustentabilidade financeira e preservar o nosso espírito indomável", pode ler-se de seguida.Por fim, a conclusão: "És fundamental nesta renovação, que chamamos de Porto Novo, um projeto de todos nós, liderado por Jorge Nuno Pinto da Costa."