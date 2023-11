Pinto da Costa: «Assembleia Geral? Foi muito desagradável ver sócios contra sócios»

Pinto da Costa concedeu esta terça-feira uma entrevista à SIC, onde a polémica da Assembleia Geral foi um dos temas abordados. O presidente portista não escondeu ter sido "muito desagradável" ver "sócios contra sócios" nas bancadas do Dragão Arena."O que tenho é a dizer é o que todos sentem. Foi um momento muito desagradável, muito mau mesmo. Ver sócios contra sócios… Tenho que lamentar tudo o que aconteceu e já tomámos todas as providências para que não se volte a repetir na próxima Assembleia Geral. Estão a decorrer dois inquéritos, um nosso e outro do Ministério Público, para se apurar os mais responsáveis por aquilo que se passou. Agora resta aguardar calmamente", começou por dizer, antes de afirmar que "houve incitamento" nas redes sociais "para que as pessoas viessem em grupos, se colocassem nos cantos e filmassem tudo o que pudessem": "Não vou dizer que são os principais responsáveis, porque me estaria a antecipar aos inquéritos. Houve factores, através das redes sociais houve incitamento para que as pessoas viessem em grupos, se colocassem nos cantos e filmassem tudo o que pudessem. Não percebi a intenção. Cá em baixo [no Dragão] o problema era haver gente a mais. Tínhamos uma alternativa aqui, plano C [pavilhão] só apareceu na altura. Houve uma afluência anormal e tivemos que ir para o pavilhão, que era última hipótese."