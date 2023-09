Pinto da Costa com "pensamento no futuro" nos 130 anos do FC Porto: «É isso que tem de ser o nosso norte»

Pinto da Costa falou esta quinta-feira, no dia em que o FC Porto celebra 130 anos e à margem da abertura de um espaço dedicado a Fernando Gomes no museu do clube, acerca da importância do antigo avançado dos dragões, deixando também uma mensagem para o futuro."Faz e está muito bem conseguido. Está aqui a história do Fernando, que se confunde com a história do FC Porto no período em que nos representou. Estão aqui as suas Botas de Ouro, muitos troféus, está muito bem alcançado e creio que vale a pena ser visitado, não só por aquilo que foi o Fernando Gomes mas também pela beleza com que tudo isto está montado. Está muito bom, com frases que ele disse, que me recordo e que na altura marcaram a geração de atletas que o seguiam cegamente. Foi muito importante esta ideia no dia dos 130 anos, de abrir a exposição com um dos maiores jogadores da história do FC Porto"."É evidente. Estamos a recordar o passado, um passado de que nos orgulhamos muito e que foi construído pelo Fernando e por muitos mais. Sempre com o pensamento no futuro, porque é isso que tem de ser o nosso norte".