Pinto da Costa compra mais 2.210 ações da SAD do FC Porto

Pinto da Costa comprou mais ações da SAD do FC Porto, informou ontem o clube à CMVM. A operação, de 30 de novembro, resultou num investimento de 2.652 euros por parte do presidente, que lhe valeram mais 2.210 ações ao preço unitário de 1,2 euros.Ao fecho do último exercício da sociedade, em junho deste ano, Pinto da Costa contava 343.993 ações, o que lhe conferia, em termos particulares, 1,53 por cento do capital social.