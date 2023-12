Pinto da Costa comprou mais 4.156 ações da SAD do FC Porto

No dia do 86.º aniversário de Pinto da Costa, o FC Porto comunicou ao mercado que o presidente comprou mais ações da SAD azul e branca.A operação, realizada no passado dia 22 de dezembro, resultou num investimento de 5.236,56 euros por parte de Pinto da Costa, que lhe permitiu adquirir mais 4.156 ações ao preço unitário de 1,26 euros.Recorde-se que, segundo o relatório e contas mais recente, relativo ao fecho do último exercício da sociedade, em junho deste ano, Pinto da Costa contava 343.993 ações, o que lhe conferia, em termos particulares, 1,53 por cento do capital social.