Pinto da Costa confirma construção da nova Academia do FC Porto

Pinto da Costa anunciou esta quinta-feira, na Gala dos Dragões de Ouro 2023, que a prometida Academia do FC Porto será mesmo uma realidade a partir do próximo ano e que já tem o respetivo financiamento garantido, num projeto realizado em parceria com a Câmara Municipal da Maia, o local onde se localizará o novo 'quartel-general' dos azuis e brancos."Sobre o futuro, tenho o prazer de dizer que o nosso sonho, do complexo da nova Academia, vai ser uma realidade. Em parceria com a CM Maia, conseguimos encontrar uma solução que serve para o grande empreendimento que a Câmara vai fazer e onde nós teremos em 20 hectares e 22 mil metros quadrados de construção. O projeto já está a ser feito pelo nosso arquiteto Manuel Salgado. E que ninguém fique preocupado, pois a realização desse sonho não irá ocupar a vida corrente do nosso clube, pois temos já garantido o financiamento para tão importante obra. Por isso continuamos sempre a sonhar. O sonho de começar as obras em 2024, acredito que será uma realidade", revelou o presidente dos dragões.