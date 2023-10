Pinto da Costa: «Creio que o projeto da academia vai ser apresentado até ao fim do mês»

À margem da apresentação de contas do FC Porto relativamente à época 2022/23,questionou Pinto da Costa sobre a futura academia do clube, cujo início da construção foi anunciado pelo presidente dos dragões para o início de 2024.O processo, diz Pinto da Costa, está em andamento, porém ainda não podem ser revelados pormenores do processo, nomeadamente o parceiro financeiro dos dragões para a construção da infraestrutura. "Numa fase em que estamos a ultimar por escrito tudo o que está combinado não posso ainda revelar quem é, pois é uma entidade particular, mas reafirmo que está tudo com bom andamento. O projeto vai ser apresentado creio que no fim do mês pelo arquitecto Manuel Salgado, que é quem o está a realizar, e o financiamento está garantido", reiterou.