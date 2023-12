Pinto da Costa: «Das três equipas portuguesas, a única que conseguiu seguir em frente foi o FC Porto»

Pinto da Costa comentou esta quinta-feira o apuramento do FC Porto para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Em declarações à margem do habitual convívio de Natal da equipa feminina de voleibol do clube, o presidente portista salientou o facto de os dragões terem sido a única formação portuguesa a seguir em frente na prova milionária, após o triunfo de ontem sobre o Shakhtar Donetsk, no Dragão.



"[O apuramento para os 'oitavos'] Era um objetivo, mas o meu primeiro objetivo antes de qualquer outro é vencer. Esta vitória foi muito importante e a dificuldade é muito grande. A prova é que, das três equipas portuguesas, a única que conseguiu seguir em frente foi o FC Porto. Estou muito feliz e a equipa ontem demonstrou, além de uma grande vontade, que é uma grande equipa e que sabe ultrapassar as contrariedades, pois o primeiro golo é um golo dos Apanhados. A nossa vitória foi indiscutível e categórica", disse o líder portista, em declarações citadas no site oficial do FC Porto.



Espírito de família

"Tem sido um ano excelente, como foram os anteriores, e hoje estamos aqui reunidos para festejar o Natal, porque se justifica, dado o espírito de família que há na secção entre toda a gente. É um ambiente extraordinário e faz com que tivesse obrigatoriamente de estar presente, pois também me sinto parte desta família do voleibol do FC Porto. Este espírito é muito importante para continuarmos a vencer."



Temporada "excelente" das jogadoras

"A época tem sido excelente, apesar da contrariedade que foi a lesão da Lila (Eliana Durão), mas a equipa reagiu bem. Fizemos 13 jogos e 13 vitórias na 1.ª fase do campeonato e no sábado (15h00) temos o primeiro jogo da fase seguinte com o Sporting, por isso apelo desde já à presença dos portistas. Estou perfeitamente confiante e muito feliz com o trabalho de todo o grupo."