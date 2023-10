Pinto da Costa deixa apelo aos adeptos para o jogo da Seleção: «Que não aconteça no Dragão o que aconteceu noutros estádios...»

Pinto da Costa não quer ouvir assobios direcionados a jogadores da Seleção Nacional, sejam eles quais forem, na receção de hoje à Eslováquia, no Estádio do Dragão. À margem da apresentação de contas do FC Porto, o presidente dos dragões deixou o apelo."Que o apuramento para o Europeu fique já selado e que façam uma grande exibição. Tenho muita consideração pelo selecionador nacional, sou amigo do presidente da FPF que foi um excelente colaborador meu durante muitos anos, quero que Portugal ganhe e que o público compreenda que todos os jogadores, tanto aqueles de que gosta mais como aqueles de que gosta menos, logo à noite são todos jogadores nossos, todos portugueses, todos da nossa Seleção e que têm de ser apoiados igualmente, para que não aconteça neste estádio o que infelizmente aconteceu recentemente noutros. Tenho a certeza que logo o público vai ser uma parte importante da vitória de Portugal. Não quero assobios? Se for para os outros podem assobiar. Para mim seria muito triste verificar o contrário, pois todos vão entrar para defender Portugal", referiu.Questionado sobre a conversa que manteve esta quinta-feira com Cristiano Ronaldo e outros jogadores portugueses aquando do treino da Seleção Nacional no Dragão, Pinto da Costa disse ter ficado com a convicção de que a equipa está pronta para dar uma alegria aos adeptos. "Não será fácil, às vezes quando menos se pensa aparecem os problemas. Pela conversa que tive com os jogadores pareceu-me que eles sabem que é assim e portanto tenho confiança de que vamos vencer. Tenho sempre o maior prazer em que a Seleção Nacional jogue no Estádio do Dragão e fiquei muito feliz ontem, pois todos os jogadores com quem eu falei me transmitiram a satisfação de jogar no Dragão, dizendo que este é um estádio talismã, pois foi aqui que venceram uma prova internacional [Liga das Nações] e têm tido grandes resultados", afirmou, assentindo, num segundo momento, a detalhar a admiração que tem pelo capitão português: "Foi muito agradável, mas o conteúdo de uma conversa em particular não devemos revelar. Espero que o Cristiano continue a marcar muitos golos, excepto se jogar contra o FC Porto, o que já não é provável também. Desejo que ainda dure muito porque é o grande nome do futebol português."