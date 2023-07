Pinto da Costa deixou implícita a vontade de se recandidatar à presidência do FC Porto

Pinto da Costa, ainda que de forma indireta, passou a mensagem aos adeptos que marcaram presença no almoço de comemoração da inauguração da Casa do FC Porto de Viseu de que se vai recandidatar à presidência do clube, já que manifestou a vontade de estar presente nos festejos do primeiro adversário, em junho de 2024"Aquilo que todos esperamos da Casa do FC Porto de Viseu é que não seja uma simples casa para se ir jogar cartas ou beber um copo, tem que ser uma casa onde as crianças vão habituar-se a sentir e viver com os mais velhos o que é o FC Porto, é uma casa que vai ter a obrigação de reunir os jovens para que estejam num sítio saudável e não procurem outros locais que não os ajudarão em nada pela vida fora. Essa é a minha esperança, esse é o nosso desafio, essa é a minha certeza, e se tudo correr como tem que correr, se Deus me der vida e saúde, de hoje a um ano estarei aqui para comemorar o primeiro aniversário", revelou o líder portista.Recorde-se que as eleições do FC Porto estão agendadas para abril do próximo ano, mas até agora Pinto da Costa não revelou se vai a votos, muito embora já tenha dado pistas relativamente à intenção de continuar na liderança do clube.