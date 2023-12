Pinto da Costa diz que a abertura de uma loja do clube em Lisboa prova que "o FC Porto não tem fronteiras"

O FC Porto abrirá amanhã uma loja no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, a primeira a sul do país. A FC Porto Store ficará situada no piso 2 (Loja 2.042/3), tem 45 m2 e "apresenta uma arquitetura moderna, com uma identidade visual forte, alinhada com a imagem comum das FC Porto Stores", pode ler-se no site oficial dos dragões.Em declarações aos meios de comunicação do clube, Pinto da Costa congratulou-se com a abertura deste espaço comercial na capital, que ficará situado próximo do Estádio da Luz."É mais um passo na expansão da nossa marca e do nosso negócio de retalho. É uma área que temos vindo a fortalecer e, depois da abertura da loja no Mar Shopping, alargamos a outras zonas do país, para melhor servir os portistas, porque o FC Porto não tem fronteiras. Temos vindo a crescer em vários campos, este é um deles, e queremos maximizar esse crescimento", referiu o presidente do FC Porto.De acordo com a nota publicada no seu site, o FC Porto destaca que "esta chegada à área metropolitana de Lisboa, onde o FC Porto tem cerca de 10 mil associados, surge na sequência de experiências positivas com pontos de venda sazonais na mesma região. Juntando-se a um centro comercial que é referência no panorama nacional, com cerca de 300 lojas e 25 milhões de visitantes por ano, o FC Porto avança no projeto de expansão da sua marca, multiplicando os pontos de venda de artigos do clube, bem como de serviços prestados", pode ler-se ainda.