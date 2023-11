Pinto da Costa e a candidatura e palavras de Villas-Boas: «Fico surpreendido...»

A candidatura de André Villas-Boas à presidência do FC Porto foi outro dos temas quentes da entrevista de Jorge Nuno Pinto da Costa à SIC. O líder dos portistas assumiu ter ficado "surpreendido" e "admirado" pelas recentes declarações do antigo treinador dos dragões antes e depois do sucedido na Assembleia Geral do clube."Villas-Boas ganhou tudo? Não ganhou a Liga dos Campeões… Depois da sua passagem aqui, se falei com ele umas 3 vezes… Uma a entregar Dragão de Ouro. Ele já me ofereceu um relógio, que até é bonito… A última vez que o vi foi numa altura má, no funeral do Fernando Gomes. Daí para cá nunca mais o vi. As declarações dele? Não reajo. Ele é que sabe. Surpreende-me mas não comento. Presumo que o intuito seja candidatar-se à presidência do FC Porto, tem todo o direito. Presumo que tenha quotas em dias. Mas não quero comentar. Mágoa não vou dizer… Fico admirado, agora mágoa é quando nos morre alguém querido. Fico surpreendido, mas não comento. Tem direito como qualquer sócio com quotas em dia.""Não faço ideia. Não quero comentar, nem as suas afirmações, as redes sociais… não está no meu foco. Está nas três questões que disse. A minha missão é manter a tranquilidade junto da equipa para que consiga os objetivos. Quando pensamos em ter estas contas negativas não foi por acaso. Podíamos ter as contas positivas. O Benfica vendeu o Gonçalo Ramos em cima do campeonato, se retirar isso as contas são iguais às nossas. Aguardámos um mês para vender o Otávio e fazer 60 em vez de 40", concluiu.