Pinto da Costa e a futura academia: «Será decisiva para o sucesso desportivo e económico do clube»

Pinto da Costa olhou para o passado, mas também para o futuro no artigo que assina na revista mensal 'Dragões'. O presidente do FC Porto apontou à futura academia dos azuis e brancos, que será "a concretização de um sonho" e que "decisiva para o sucesso desportivo e económico do clube ao longo das próximas décadas".O dirigente recordou ainda o antigo guarda-redes Américo, falecido recentemente. "Distinguiu-se por uma coragem que não é fácil encontrar e que é tão importante naquela posição", apontou."130 anos depois de ser anunciada a fundação do FC Porto por António Nicolau de Almeida, a mais recente edição dos Dragões de Ouro foi uma oportunidade para voltar a olhar para um passado que deve orgulhar todos os portistas e, mais importante do que isso, para também encarar o futuro. E o futuro será marcado pela concretização do sonho da construção de uma academia que dotará as nossas equipas da formação das instalações ideais para prosseguirem o trabalho de alto nível que tantas vezes têm concretizado em condições difíceis. Até ao final deste mês de outubro o arquiteto Manuel Salgado, autor dos magníficos Estádio do Dragão e Dragão Arena, entregará o projeto final de um complexo que será decisivo para o sucesso desportivo e económico do clube ao longo das próximas décadas.Infelizmente, olhar para o passado do FC Porto implica recordar grandes figuras que nos deixaram recentemente. Uma delas é o guarda-redes Américo, que durante tantos anos defendeu as nossas balizas e que se distinguiu por uma coragem que não é fácil encontrar e que é tão importante naquela posição. Apesar de ter ganho alguns troféus, fê-lo durante um período em que era quase impossível um clube de fora de Lisboa aspirar a mais do que vencer pouco e muito de vez em quando. Por isso e por também ter sido uma excelente pessoa, merece a minha admiração e a de todos os nossos adeptos.Tal como justificam todas as homenagens os nossos heróis do hóquei em patins. Campeões da Europa, em maio, 33 anos depois da última conquista, alcançaram agora a Taça Continental, que também já escapava há vários anos. São e tenho a certeza de que continuarão a ser uma máquina de ganhar jogos e troféus."