Pinto da Costa e a Operação Pretoriano: «Um abraço ao Madureira, porque os amigos são para as ocasiões»

Pinto da Costa enviou um abraço a Fernando Madureira, de quem diz ser amigo, na sequência da detenção do líder dos Super Dragões no âmbito da Operação Pretoriano."Sendo um momento desagradável para os visados, quero deixar um abraço ao Fernando Madureira e à sua mulher, porque os amigos são para as ocasiões. Não tenho de me imiscuir no problema judicial porque não me compete nem tenho nada a ver com a vida das pessoas, agora como amigo mando-lhes um grande abraço de solidariedade porque eles foram fundamentais no apoio que os Super Dragões deram às nossas equipas nos vários momentos. E não é por estar a passar um momento mais difícil que deixo de ser seu amigo, sem ser íntimo mas amigo, porque foi e espero que irá ser um grande chefe da claque a apoiar o FC Porto. (...) Operação Pretoriano? Não me compete a mim, não tenho nada a ver com a justiça, nem estou a imiscuir-me nela. Só digo que no aspecto da claque e do apoio que sempre deu ao FC Porto, mando daqui um abraço", começou por dizer aos jornalistas após apresentar a sua candidatura à presidência dos dragões.Questionado sobre se o caso ensombra de alguma forma o seu trabalho no FC Porto, Pinto da Costa garantiu: "Absolutamente nada, o que pode estar em causa é a vida privada das pessoas e eu não tenho nada a ver com isso. Agora como líder no apoio ao FC Porto, foi sempre exemplar."Nesse sentido, e questionado sobre as suspeitas que recaem sobre Adelino Caldeira, por alegamente ter agido em conluio com vários detidos no que toca a AG de 13 de novembro, Pinto da Costa disse que o dirigente "não tem nada a ver com a claque". "O Dr. Adelino Caldeira tem estado presente, ainda ontem esteve no futebol e tem estado comigo diariamente, creio que não tem nada a ver com a claque, porque nada tem a ver com o que se está a passar. (...) Não existe suspeita nenhuma sobre o Dr. Adelino Caldeira", vincou.Pinto da Costa recordou ainda o sucedido ontem em Famalicão, para defender a postura dos Super Dragões: "Os Super Dragões criam muitos problemas à nossa imagem, sobretudo ontem em Famalicão, foram terríveis, não deviam ter lá estado a fazer aqueles desacatos, mas naturalmente terá sido a última vez que foram a Famalicão. Estou a falar a sério…"