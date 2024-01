Pinto da Costa e a relação com Vieira: «Se meteu pé na argola, olhe, aguente...»

No programa 'Primeira Pessoa', da RTP 1, Pinto da Costa abordou a sua relação com Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica."Tinha boas relações. Continuo a dar-me com Luís Filipe Vieira. No Natal mandou as boas festas. Eu só mando aos amigos. Retribuí", começou por dizer, recuando ao período em que Vieira deixou o Benfica."Na altura [da saída do Benfica] não falei, porque era proibido, mas mais tarde falei. Disse-lhe que tinha de aguentar, para ter paciência e que, se estivesse inocente, que não tivesse preocupação. Até lhe falei do Apito Dourado. Se estiver de consciência tranquila, como eu espero, não tem nada que ter problemas. Agora, se meteu pé na argola, olhe, aguente...", acrescentou Pinto da Costa.