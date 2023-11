Pinto da Costa e a renovação de Sérgio Conceição: «Eu não assinava, ele não sei...»

A renovação de Sérgio Conceição, treinador que tem contrato com o FC Porto até junho do próximo ano, foi um dos temas que Pinto da Costa também acabou por comentar na entrevista que concedeu esta terça-feira à SIC. O presidente portista assumiu que o processo eleitoral no clube acaba por atrasar a resolução deste dossiê e convidou ainda Nuno Lobo, "único candidato", a perguntar ao técnico se "já está disponível a renovar" caso este último seja eleito presidente do clube.



Renovação de Sérgio Conceição

"Em seis anos ganha 10 títulos, tem de ficar na história do FC Porto. Renovação? O senhor acha que alguém que trabalhe num clube como FC Porto, seja treinador, o advogado, alguém vai renovar sem saber quem vai ter a dirigi-lo? Eu não assinava. Eu já lhe disse que não apresento a minha candidatura, se vier a apresentar, antes dos três pressupostos que já falei. Não vou fazê-lo. Só pergunto se alguém que tenha contrato que acaba para lá do meu mandato, vai assinar? Eu não assinava, ele não sei. O doutor Nuno Lobo, único candidato, deviam contactar o Sérgio Conceição e perguntar se já está disponível a renovar se forem presidentes. Porque não perguntam?"

Lamenta não ter dado melhores jogadores a Conceição

"Lamento a todos os que passaram, queriam sempre mais alguma coisa. O único plantel, colocando os pés na terra, que não era preciso mais ninguém foi em 2011. Uma linha ofensiva com Hulk, Falcão e James… Precisa de alguém? Foi um plantel caro. Não tão caro como os atuais, são 11 anos de diferença. Mas esse foi o único ano em que não precisamos de ninguém", concluiu.