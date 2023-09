Pinto da Costa e a saída de Otávio: «Veio falar comigo a chorar...»

Pinto da Costa abordou, esta sexta-feira, a saída de Otávio e explicou os contornos que levaram à venda do internacional português."Vendemos Otávio para o clube do Ronaldo. Ofereceram 40M€, recusei, veio outra de 60M€, recusei, mas, num dia em que o nosso treinador não estava, veio falar comigo a chorar e a dizer que não lhe podia estragar a vida, que ia ganhar em três anos muito dinheiro. Perante o que me disse e perante o que prometi, que não cortaria as pernas, decidi deixá-lo sair", disse, abordando também o acordo com o banco BMG, que aceitou baixar a percentagem que tinha sobre o jogador."Mas tínhamos parceiros, um deles era um banco brasileiro, que tinha uma percentagem grande. Essa percentagem grande, falei com o presidente do banco e disse que tinha proposta de 60M€, mas não aceitava: 'Não aceito porque vocês vão receber uma pipa de dinheiro e não fizeram nada na renovação, não aceitando vão perder tudo'. Se estiverem disponíveis para baixar essa percentagem, vou pensar. No dia seguinte, telefonou a dizer que era preferível receber 12M do que não receber nada. Fizeram um bom negócio", concluiu.