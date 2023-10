Pinto da Costa e as eleições: «Vão ter que esperar sentados senão ainda ganham varizes»

Pinto da Costa comentou esta sexta-feira a corrida eleitoral que começa a desenhar-se no FC Porto para abril de 2024, mostrando-se despreocupado face à possibilidade de vir a enfrentar André Villas-Boas e crítico para com aqueles que diz desejarem a sua saída da presidência.Garantindo que não tem "que gerir" de qualquer forma o posicionamento público de André Villas-Boas, Pinto da Costa assegurou que a situação não o incomoda. "Não, cada um é livre de o fazer. Preocupa-me é que o FC Porto ande para a frente. E ter, como tive ontem, a notícia de que o IFFHS coloca o FC Porto em 4.º lugar como melhor clube do mundo, isso a mim é que me dá tranquilidade. Ter os projetos que ambicionávamos há muito já em andamento, isso é que me interessa", concretizou.Perante a insistência sobre a possibilidade da situação provocar alguma perturbação interna, o líder portista virou a agulha. "A mim absolutamente nenhuma. Nós sabemos que há jornais e televisões que estão muito interessados em que eu saia, mas isso não é de agora, já é há muito. Já tenho mais de 1500 dias como presidente. Há muito tempo que me querem ver longe, mas vão ter que esperar sentados senão ainda vão ganhar varizes", concluiu.