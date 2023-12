Pinto da Costa e o clássico: «Os pontos contra o Sporting são tão importantes como os outros»

Pinto da Costa analisou este sábado, durante a visita à inauguração da exposição temporária de homenagem a Pavão, o clássico da 14.ª jornada da Liga Betclic entre Sporting e FC Porto (segunda-feira, 20h15), considerando que "nada será decidido" nesta ronda."Ainda nem estamos a meio e nada será decidido nesta jornada, mas o campeonato ganha-se com a soma de pontos. Os pontos contra o Sporting são tão importantes como os que ganhámos contra o Famalicão e como os outros que ganhámos. Estar à frente é sempre melhor do que não estar, e por isso é que vamos encarar o jogo com toda a seriedade e convictos de que podemos ganhar", começou por referir o presidente do FC Porto.E acrescentou, quando questionado se o apuramento para os 'oitavos' da Liga dos Campeões servia de motivação: "Talvez, mas são jogos diferentes. O apuramento era considerado essencial, era um dos grandes objetivos da época. Tínhamos esperança de o conseguir e conseguimos. Podíamos ter ficado em primeiro lugar se não fosse a injustiça do resultado contra o Barcelona no Dragão, mas estamos apurados, entre os melhores clubes da Europa e na prova principal não só da Europa como do mundo. Estamos satisfeitos e esperançados. Com certeza quem nos calhar não ficará muito satisfeito", rematou.