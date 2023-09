Pinto da Costa e o clássico: «Plantel está a preparar-se para nos dar mais uma grande alegria»

Pinto da Costa lamentou a ausência de Sérgio Conceição e restante plantel do FC Porto na Gala Dragões de Ouro 2023 mas lembrou que tal acontece porque a equipa joga esta sexta-feira em Lisboa, diante do Benfica. Um clássico que o presidente portista espera que volte a ser pintado de azul e branco."Queria deixar uma palavra ao Sérgio Conceição. Falhou pela primeira vez, porque não está aqui, mas não está porque está ao serviço do FC Porto, para lutar pelo 11.º título dele no FC Porto. A ele e à sua equipa, queria deixar uma palavra de incentivo, pois estão certamente a preparar-se para amanhã nos darem mais uma grande alegria. Uma palavra para todo esse grupo maravilhoso", afirmou no discurso durante a gala, esta quinta-feira à noite, no Coliseu do Porto.