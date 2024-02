Pinto da Costa e o reforço dos dragões: «Os Otávios têm história na vida do FC Porto»

Acompanhado pelos administradores Vítor Baía e Luís Gonçalves, o presidente do FC Porto esteve naturalmente presente na cerimónia de apresentação de Otávio."É mais um Otavio, os Otávios têm história na vida do FC Porto enquanto jogadores e este será naturalmente mais um Otavio que terá um triunfo muito grande no clube. Esperamos muito dele", afirmou Pinto da Costa à comunicação do clube, referindo-se também ao atual jogador do Al Nassr."É uma satisfação muito grande. Foi uma necessidade porque, desde que o Marcano teve aquela lesão grave, ficámos limitados nos lugares dos defesas centrais e este é um valor já firmado", considerou ainda o presidente portista para rematar de seguida."Trabalhamos para ter as melhores condições para vencer, para dar vitórias aos sócios e adeptos, para ver sucesso porque é isso que os verdadeiros portistas querem. Não trabalhamos para elites minoritárias, mas sim para quem sente e ama o FC Porto e que acompanha o FC Porto. São esses os nossos adeptos que nos fazem lutar. Este jogador deu-nos muito trabalho, portanto estou muito feliz e tenho a certeza de que vai triunfar", rematou.