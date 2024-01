Pinto da Costa e os reforços que deu a Sérgio Conceição: «Não inventei os jogadores que vieram»

Pinto da Costa: "Eu dei os reforços que o Sérgio Conceição pediu. Não fui eu que inventei os jogadores que vieram." pic.twitter.com/B2DDL56ppk — Daily Dragões (@dailydragoes) January 22, 2024

Pinto da Costa garante que Sérgio Conceição teve os jogadores que pediu, dentro das limitações financeiras do FC Porto. O presidente dos dragões explicou, numa entrevista à RTP que será emitida na íntegra no final do mês, que não inventou os jogadores que vieram."Dei os reforços que o Sérgio Conceição me pediu. Não fui eu que inventei os jogadores que vieram. É evidente que se o Sérgio Conceição me pedir o Maradona, que já não existe, ou o Cristiano Ronaldo, não lhe posso dar. Mas ele teve os jogadores que quis", assegurou o líder portista.