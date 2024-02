Pinto da Costa e Vítor Baía no Dragão Arena a assistir ao FC Porto-Benfica em hóquei em patins

Pinto da Costa e Vítor Baía estão no Dragão Arena, no Porto, a assistir ao clássico de hóquei em patins entre o FC Porto e o Benfica. Lourenço Pinto, presidente da Mesa da Assembleia Geral dos portistas, também está presente.O presidente e administrador do FC Porto não faltaram ao jogo grande da 16.ª jornada do campeonato, que pode assistir,, no site deMais logo, a partir das 20.30, Pinto da Costa, Vítor Baía e Lourenço Pinto seguem para o Estádio do Dragão, onde assistirão ao FC Porto-Rio Ave, da 20.ª jornada da Liga Betclic.