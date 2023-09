Pinto da Costa elogia Domingos Paciência: «Tinha lugar com qualquer um»

Pinto da Costa marcou presença na apresentação da biografia de Domingos Paciência, esta quarta-feira, e, no final, falou sobre o antigo avançado, a quem deixou rasgados elogios."O Domingos, para mim, representa um grande jogador com uma carreira brilhante no FC Porto e sobretudo um amigo, pois ao longo dos anos que convivemos foi sempre um atleta espectacular, é uma excelente pessoa, um chefe de família fantástico, uma pessoa de quem não conhece inimigos. Quem for inimigo do Domingos não é amigo de ninguém", apontou, à saída do Museu do FC Porto.Questionado sobre se Domingos teria lugar na equipa orientada por Sérgio Conceição, o presidente do FC Porto foi categórico."O Domingos tinha lugar com qualquer um… Não há lugares fixos, mas aquela dupla Domingos/Kostadinov era uma dupla que em 1 ou 2 minutos a bola estava lá dentro, ora por um ou por outro. Fiz questão de estar aqui presente como o Sérgio esteve, como antigo colega", concluiu.